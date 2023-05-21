Gülayşe ve Niam kavuştu

atv'ninsevilen dizisi Ateş Kuşları, 16. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Gülayşe ve Nizam'ın yıllar sonra kavuşması bölüme damgasını vurdu.Barbaros; Nizam Eyüboğlu'na Lara'nın 23 yıl önce Çatal denen bir adama satıldığını, kendilerine Köksüzler diyen 5 sokak çocuğunun Lara'yı çöpten alıp büyüttüğünü, o gece Lara'yı çöpe bırakan arabanın Nermin'e ait olduğunu ancak Nermin'in bıçaklanarak öldürüldüğünü ve kendi annesi Şirin'in de işin içinde olduğunu söyledi. Lara'yı çöpe atan kişinin Nazmiye olduğunu ve Lara'nın, öz kardeşi Menderes tarafından Çatal'a satıldığını öğrenen Nizam, fenalık geçirdi. Aynı zamanda annesinin ve babasının işlediği suçu Zıpkın'dan öğrenen Hüma ise şoke oldu.