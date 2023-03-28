Günaydın’ın haberi kadınları harekete geçirdi: İtiraf rüzgarı

Günaydın'ın Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili 'Etiler Şahini' haberi, olay oldu. Magazin gündemini sarsan manşetin ardından tüm sabah magazin programları haberi masaya yatırıp tartıştı. Haber, sosyal medyada kısa sürede TT olurken pek çok kişi ise konuyla ilgili haberimizi teyit eden itiraflarda bulundu.nefesedasoylu: "Camiada bu durumu bilmeyen yok, siz yeni mi duydunuz?"o.k.a.n.b.u.l.u.t: "Çok iyi bilirim yıllar önce eski kız arkadaşıma albüm yapmak için stüdyosuna gitmiştim. Herkese asılan, aleni aleni herkesi yemeğe davet eden Çeşme'deki yazlığına davet eden bir adam Selami Şahin."Minikprenseslerindünyası: "Yeni değil ki bu halleri. Yıllardır hep duyardık biz orada oturanlardan."İstanbulevlilikteklif: "Bugün olan bir şey değil, Etiler'de oturan herkes biliyor bu hallerini maalesef."Hazalonal23: "Haberleri yalanlamaya gerek yok geçen sene Etiler Akmerkez'de çekinmeden insanların içinde numaramı istedi bu haber de bunları doğruluyor."Selami Şahin'in menajeri, 'Etiler Şahini' başlıklı haberimizin ardından şu açıklamayı yaptı: "Selami Şahin yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir."