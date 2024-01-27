Güneydoğu’da gönülleri fethetti

Hakan Meriçliler ve Hülya Diken'in başrolünde yer aldığı '3310'dan Tüm Birimlere' filminin Güneydoğu'da gerçekleşen galaları halktan büyük ilgi gördü. Çekimleri Brüksel, İstanbul ve Diyarbakır'da gerçekleşen yapımcılığını Fevzi Özgen'in, yönetmenliğini Mazlum Yiğit'in üstlendiği filmin ekibi, geçtiğimiz günlerde Batman, Mardin ve Diyarbakır'daki etkinliklere katıldı. Özgen, "Bir ekibin hayalini gerçekleştirmek için bu projeye imza attık. Tamamen hayal ürünü bir senaryoda Diyarbakır'a atanan bir emniyet müdürün halkla kucaklaşmasını anlatıyor" dedi. Emniyet müdürünü canlandıran Hakan Meriçliler, halkın ilgisinden memnun olduğunu söyledi.