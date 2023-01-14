Güzel değilsin, sesin de yok

'Antidepresan' yorumuyla çok konuşulan Merve Boluğur, şarkıcı Selen Görgüzel'in, kendisi hakkında yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Görgüzel, "Okuyamadığı halde sürekli şarkı paylaşıyor. Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım. Bu kadar önemli projelerde yer aldıktan sonra kendine neden bunu yapıyorsun ki? Psikolojin bozuksa git tedavi ol" yorumunda bulundu.Bunun üzerine Merve Boluğur, "Ablacığım, benim gibi güzel değilsin, asıl senin sesin yok. Onun bunun karısı olarak gündemdesin, ben tırnaklarımla kariyer yaptım. Dedikodu yaparak ve beni kıskanarak daha da bozuk psikolojini sergiliyorsun. Ne olur benimle ilgili konuşmayın, susun! Ben bu sektörden daha kimseye laf atmadım. Benim adımı ağzına almayın, çok sıkıldım sizin gibi varlıklardan" dedi. Görgüzel, bu sert paylaşım sonrası isim vermeden Merve Boluğur'a cevap verdi. Şarkıcının, "Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye?" mesajı dikkat çekti.