‘Güzellik, sağlıklı ve iyi hissetme halidir’

Ünlü manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde bir yakın arkadaşının İzmir'de sahibi olduğu cilt bakım merkezine gitti. "Cildime içeriden de bakmayı önemsiyorum" diyen Ulusoy, güzelliğiyle ilgili nelere dikkat ettiğini ve yaptırdığı uygulamaları anlattı: "Yediğime, içtiğime, uykuma çok özen gösteriyorum. Gün içerisinde içtiğiniz suyun miktarı bile cildinizin, saçınızın, tırnağınızın ne kadar sağlıklı olduğuna direkt etki ediyor. Hepsi bir bütün diye düşünüyorum. Her zaman yeni çıkan uygulamaları, mezoterapileri takip ediyorum, botoksumu hiç ihmal etmiyorum. Evde maskeler yapıyorum, kendime vakit ayırıyorum. Medikal estetiğin, teknolojinin veli nimetlerinden de faydalanıyorum. Neden faydalanmayayım? Bence güzellik; sağlıklı ve iyi olma halidir."