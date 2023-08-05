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Giriş Tarihi: 6.8.2023

Hakaret eden küfürbazın peşine düştü

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık bir fotoğrafının sosyal medyada yayılması sonrası hakaret içeren mesajlara isyan etti. Paylaşımların fitilini ateşleyen hesaptan şikayet olan Bastık, “Binlerce taciz mesajı aldım” dedi

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Hakaret eden küfürbazın peşine düştü
Aranjör Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Defne Samyeli, sosyal medyada, sevgilisi Telkıvıran'ın şarkıcı Zeynep Bastık'ı kucağına aldığı anı fotoğraflayarak paylaştı. Sosyal medyada gündem olan Bastık; fotoğrafa hakaret içerikli yorumlar yapan kişiyi adli makamlara şikayet etti. Kısa sürede binlerce kişi tarafından hakaret içerikli mesaj aldığını söyleyen ünlü şarkıcı "Taciz ediliyorum" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Zeynep Bastık hakkında birden fazla hesaptan hakaret ve taciz içeren mesajlar yazıldı. Ünlü şarkıcı, 20 bin takipçili bir hesabın kendisi hakkında yazdığı, ahlaksız yorumların ardından hemen savcılığa koştu. Tanınan bir hesap olduğu için yorumun kısa sürede binlerce kişi tarafından yeniden yayınlandığını belirten Bastık, söz konusu mesajı yayınlayan hesabı şikayet etti. Kendisine taciz içerikli mesajlar yazan kullanıcının tespit edilmesini isteyen ünlü şarkıcı şikayet dilekçesinde, şahsın paylaştığı yorumlar sonrası hakkında taciz içerikli binlerce mesaj yazıldığını, mesajlar sonrası tacize maruz kaldığını ve bu nedenle şahsın cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hakaret eden küfürbazın peşine düştü
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