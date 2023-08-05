Hakaret eden küfürbazın peşine düştü

Aranjör Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Defne Samyeli, sosyal medyada, sevgilisi Telkıvıran'ın şarkıcı Zeynep Bastık'ı kucağına aldığı anı fotoğraflayarak paylaştı. Sosyal medyada gündem olan Bastık; fotoğrafa hakaret içerikli yorumlar yapan kişiyi adli makamlara şikayet etti. Kısa sürede binlerce kişi tarafından hakaret içerikli mesaj aldığını söyleyen ünlü şarkıcı "Taciz ediliyorum" dedi.Zeynep Bastık hakkında birden fazla hesaptan hakaret ve taciz içeren mesajlar yazıldı. Ünlü şarkıcı, 20 bin takipçili bir hesabın kendisi hakkında yazdığı, ahlaksız yorumların ardından hemen savcılığa koştu. Tanınan bir hesap olduğu için yorumun kısa sürede binlerce kişi tarafından yeniden yayınlandığını belirten Bastık, söz konusu mesajı yayınlayan hesabı şikayet etti. Kendisine taciz içerikli mesajlar yazan kullanıcının tespit edilmesini isteyen ünlü şarkıcı şikayet dilekçesinde, şahsın paylaştığı yorumlar sonrası hakkında taciz içerikli binlerce mesaj yazıldığını, mesajlar sonrası tacize maruz kaldığını ve bu nedenle şahsın cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.