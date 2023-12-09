Hakarete uğradım şikayeti

Kara para aklamak ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalardan tutuklanan Dilan Polat'ın, tutuklanmadan önce hakkında yapılan yorumlara tahammül edemediği ortaya çıktı.Katıldığı bir magazin programından görüntülerin sosyal medya platformu X'te yayınlanmasının ardından müzisyen Can Ürkmez'in, "Kendini aklamak için çıktığı programda daha beter rezil olmuş. Avukatlar uzaktan eğitimle avukat olmuş galiba rezil bir programdı. Asla belgeyle, evrakla kendilerini savunamıyorlar. Çıkar vur masaya, sussun insanlar. Abla ne geveliyorsunuz ağzınızda 10 saat" şeklindeki bir paylaşımı üzerine Polat, "Hakarete uğradım" diyerek şikayetçi oldu.Savcılık, şikayet üzerine başlattığı soruşturmayı Polat'ın ikamet adresinin Beykoz'da olduğunu belirterek yetkisizlikle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.Polat'ın bir şikayeti de Okan G. adlı kullanıcının "s... s... hesap vereceksin" yorumuna oldu. Yine X platformu üzerinden kullanıcının kendisine hakaret ettiğini belirten Polat şikayetçi oldu.Savcılık hakaret suçunun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik gerçekleşmesi gerektiğini ve mağdurun isminin açıkça belirtilmemiş olsa bile şahsına yönelik yapıldığında hakaret sayılabileceğini kaydetti.Polat'ın paylaştığı videonun altına yapılan yorumların kimi hedef aldığının anlaşılamadığını kaydeden savcılık, takipsizlik kararı verdi.