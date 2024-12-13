Haktan‘la düet yaptılar

Arabesk müziğin yeni dönem klasikleşen şarkılarından olan 'Sen miydin Sevgilimi Çalan' şarkısını üreten Tolga Çimener ve Ozan Beydağı, Haktan'la yeni bir düete imza attı. 'Gerçeği Gördüğüm Gün' adlı şarkıyı kurdukları SözMüzik isimli grup ile çıkaran ikili şunları söyledi: "Biz kendi ruh bütünlüğümüzü taşıyan şarkıları söylemekten keyif alıyoruz. O yüzden bizi içinde gördüğünüz her şarkının sözü, müziği ve aranjesi bize aittir. Grubumuzun adının SözMüzik olmasının sebebi de bu. Haktan, Türkiye'nin en iyi seslerinden biri onunla şarkımızı okumaktan çok büyük keyif aldık."