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Giriş Tarihi: 1.4.2023

Harbiye konserleri başlıyor

Harbiye konserleri başlıyor
Ünlü müzisyenler, peş peşe yaşanan felaketlerden etkilenen depremzedeler için İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor. İlk konseri, Türkiye'nin köklü rock gruplarından Gripin, 12 Nisan'da verecek. Kendilerine has tarzıyla her müzik türünden şarkıyı yorumlayan Rubato, hit şarkıları ile Mehmet Erdem, Can Gox ve Bora Duran konser verecek isimlerden bazıları. Her sene konserleri merakla beklenen Teoman da 15 Nisan'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde yerini alacak. Konserlerin gelirleri, kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması, eğitimlerine katkı sağlamak için oluşturulan projelere aktarılacak.
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Harbiye konserleri başlıyor
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