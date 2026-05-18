‘Harflerin İzinde: 41 Yıl’ sanatseverlerle buluşuyor

KÜLTÜR ve sanatın en büyük destekçilerinden Türk Telekom, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunan projelere desteğini sürdürüyor. Türk Telekom sponsorluğunda gerçekleştirilen 'Harflerin İzinde: 41 Yıl' sergisi, geleneksel hat sanatının usta isimlerinden Ali Toy'un kırk bir yıllık sanat yolculuğunu sanatseverlerle buluşturuyor. Klasik Türk Sanatları Vakfı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan sergi, 24 Mayıs'a kadar Tophanei Âmire Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Sergi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ali Toy'un; talik, divânî, celî divânî, kadim divânî, rika, şikeste ve yeni tarz hat çeşitleriyle yazılmış 104 eserinden oluşuyor.

