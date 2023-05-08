Haset ‘üvey anne’ hazal oldu

ATVnin yaz sezonunda ekrana gelecek olan yeni dizisi 'Üvey Anne'nin başrolü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse oldu. Küçükköse başarılı, zeki, çekici, bir o kadar da haset olan 'Serap' karakterine hayat verecek. 'Serap' hayattaki amaçları için 3 çocuk babası 'Faruk'u elde etmeye çalışacak. Muğla'da, Beyzade Ailesi'nin yanında yetişmiş olan 'Serap', besleme bir annenin kızı olarak dünyaya geldiği için içinde hep bir eziklik duygusuyla büyümüştür. Her ne kadar Beyzadeler tarafından hor görülmese de hayata bir sıfır yenik başladığının farkındadır. Ancak o, ilahi sistemin kendisinden esirgediği statüyü, gerekirse tırnaklarıyla kazıya kazıya elde etmeye kararlıdır!'FARUK' karakterine hayat verecek olan Kutsi'nin dışında başka sürpriz isimler de iddialı yapımın kadrosuna dahil olacak. Çok yakında Muğla'da sete çıkması planlanan dizi, hikayesiyle her yaştan insanın kalbine dokunacak. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği 'Üvey Anne'nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli oturuyor.