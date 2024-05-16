Hastalık sürecinden sonra ilk kez görüntülenen Zerrin Özer ‘Nörolojik bir problemim olsa da iyiyim’

Geçtiğimiz yıl geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası sağlık sorunları yaşayan ve Darülaceze'de tedavi gören usta sanatçı Zerrin Özer, günler sonra 'Basit Numaralar' şarkısının yazarı aranjör Mustafa Arapoğlu'nun nikâh töreninde ortaya çıktı. Koluna girenlerin yardımıyla yürüyen 66 yaşındaki sanatçı, sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Stüdyoya gireceğiz, yeni şarkılar sıralarını bekliyor. İyiyim, çok iyiyim ama nörolojik bir problemim var. Daha iyi olacağım." Zor zamanları sevenlerinin iyi dilek ve dualarıyla geçirdiğini belirten Özer, şöyle devam etti:"Ne zaman böyle sağlığımla ilgili problem olsa sevenlerimi düşünüyorum. Hatta resimlerin altına yazdıkları o muhteşem yorumlara bakıyorum. Dualarını ulaştırıyorlar, ben de elimden geldiğince cevap vermek istiyorum. Sevenlerimiz çok önemli, onlar benim her şeyim. Sevenlerim olmazsa olmaz." Usta sanatçı, "Size karşı vefasızlık yapanlar olmadı mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Olmadı, vefasızlık gibi düşünmüyorum, hayat öyle hızlı akıyor ki. Herkesin yoğun çalışması var, zaten ekonomik durumlar belli. Kimseye ne gücenir ne küserim. Herkesi çok seviyorum. Zaten dostum diyebildiklerim hep yanımdaydı."