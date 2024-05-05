Havadaki krizi doktor çözdü

13 Nisan'da gerçekleşen olayda; İspanya'nın Barcelona kentinden sabah 07.50'de kalkan uçak İstanbul'a doğru yola çıktı.Uçakta bulunan yolcular arasında İstanbul Modern'in direktörü İpek Cankat da bulunuyordu. Uçak İtalya'nın Sicilya kenti üzerinde bulunduğu sırada Cankat, iddiaya göre rahatsızlık geçirmeye başladı. Havada nefes darlığı ve sol kolda uyuşma hisseden İpek Hanım, yaşadığı durumu uçakta bulunan hosteslere bildirdi.İş kadınının kalp krizi geçiriyor olma ihtimali üzerine hostesler, uçakta yolculuk yapan doktor bulunup bulunmadığını öğrenmek için anons geçti. Bu sırada eşi ve çocuklarıyla birlikte uçakta yolculuk yapan Operatör Doktor Coşkun Aykul, kendisini tanıtarak yardımcı olabileceğini söyledi. İş kadınının yanına giden doktor, yaptığı muayenede Cankat'ın hayati fonksiyonlarını değerlendirdi.Yapılan tetkikler sonrası iş kadınının panik atak geçirdiğini tespit etti. Uçağı indirecek bir durumun olmadığını yetkililere bildiren Aykul, uçakta bulunan sağlık çantasındaki sakinleştiriciyi iş kadınına yaparak panik atak sorusunu halletti ve uçağın acil iniş yapmadan İstanbul'a dönmesini sağladı.