Hayatımı ailemin yanında vatanımda geçirmek istiyorum

Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir dönem oyunculuk çalışmalarında bulunduğu ABD'ye dönmeyi düşünmediğini ve çocuğu için Türkiye'de çalışmaktan yana olduğunu söyleyen oyuncu, yurtdışı kariyeri hakkında konuştu. Yurtdışında birçok filmde kamera karşısına geçip aldığı ödüllerle adından söz ettiren Aksoy, ülkesini ve kültürünü sevdiğini belirtip şöyle konuştu: "Amerika'da iş yapsam da burası evimiz, dönüp dolaşacağımız yer burası. İşimle ilgili biraz Amerika'da vakit geçirdim. Buraya kendi ülkem olduğu ve kopamadığım için geri döndüm. Çocuğum var ve burada büyümesini istiyorum. Hayatımın geri kalanını tabii kültürünü sevdiğim, ailemin yanında, vatanımda geçirmek istiyorum. Orada da işlerle ilgili girişimlerim olmuştu. Oyuncu olduğum için bağlantım devam ediyor."Annelikle ilgili düşüncelerini ifade edip, anneliğin kendisi için yorucu olmadığını ve kalabalık ailede yaşamayı sevdiğini anlatan oyuncu, "Seviyorum onunla vakit geçirmeyi. yorucu gibi hissetmiyorum. Bence yeni çağda biz anneler yalnız başımıza her şeyi yapmak istiyoruz ama unutuyoruz, biz kalabalıklar içinde büyüdük. Biraz bende kendi çocuğuma onu sağlamaya çalışıyorum. Anneanne, teyzeler, dayılar ile büyük ailede güven içinde. düşünmüyorum başka çocuk" diye konuştu.