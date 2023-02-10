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Giriş Tarihi: 11.2.2023

‘Hayatları boyunca yanlarında olacağım’

‘Hayatları boyunca yanlarında olacağım’
Kahramanmaraş'ta depremin 99'uncu saatinde 15 yaşındaki Ayfer, 101'inci saatinde ise 13 yaşındaki kardeşi Fatma enkazdan canlı çıkarıldı. Ekipler, kurtarma çalışmaları sırasında Ayfer'in isteği üzerine Zeynep Bastık'ın 'Gül Beyaz Gül' şarkısını ona dinletti.



Durumu öğrenen Zeynep Bastık ise "Ayfer'e ve kız kardeşine ulaştım. Ailesini, yakınlarını kaybettiğini öğrendim. Çok çok üzgünüm. En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer ile. O, şarkı, konser ne isterse... Kız kardeşiyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi-manevi yanlarında olacağıma söz veriyorum" dedi.
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‘Hayatları boyunca yanlarında olacağım’
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