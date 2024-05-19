Hayranlarından yoğun ilgi

Son dönemin en çok konuşulan ve başarılı isimlerinden olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. İlk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı şarkıcı, bir süre meydan katını dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sırasında yanına gelen hayranlarıyla tek tek hatıra fotoğrafı çektirip ayaküstü de olsa sohbet eden Zeynep Bastık, güler yüzlü tavrı ve neşeli halleriyle dikkat çekti. Muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.