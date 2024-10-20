‘Hayriye’-‘Fahriye’ hesabına yarım milyon gönderdim

Milyonlarca liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtıktan sonra ülkeye giriş yaptıklarında tutuklanan fenomen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki açılan davada mahkeme ilk kararını verdi.Geçen ay hazırlanan iddianamede çiftin sosyal medya kanalı ile çok sayıda yayın yaparak insanların sempati ve güvenini kazanıp ponzi sistemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirtildi. Kıvanç ve Beril Talu ile babası Ertan Koç'un 'Var Böyle Tipler' isimli şirket vasıtasıyla yaptıkları reklam organizasyonu için sermayeye ihtiyaç duydukları, para verenleri reklam işine ortak ettikleri ve reklamlardan gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadi ile kandırdıkları aktarıldı. Şüphelilerin 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdıkları belirtilen iddianamede, Kıvanç ve Beril Talu ile babası Ertan Koç'un, 195'er yıla kadar hapis cezası istendi.Dava kapsamında bir müştekinin dilekçesi ise dolandırıcılığın farklı hesaplar kullanılarak yapıldığını ortaya koydu. İddianamede belirtilen rakamlardan daha fazla zararı olduğunu belirten bir mağdur dilekçesinde sadece Beril Talu'nun hesabına değil, kendisine güvendiği için Talu'nun talep ettiği başkalarına ait olan banka hesaplarına da para gönderdiğini belirtti. Bu duruma ilişkin banka dekontlarını ve Talu ile yazışmalarını da sunan mağdur, Talu'nun talimatı doğrultusunda Halil, Hayriye, Hadi, Ramazan, Yüksel ve Fahriye isimli kişilerin hesabına toplamda 547 bin lira gönderdiğini kaydetti. Bu miktarın tarafına ödenmediğini, aldatıcı ve hileli davranışlarla zarara uğradığını söyledi.İddianamenin ardından yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi ilk kararını verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamını isteyen mahkeme, sanıkların sosyo-ekonomik durumlarının tespiti için ilçe emniyet müdürlüklerine yazı yazdı. Ocakta ilk celsesi görülecek davada müştekilerin zorla getirilmelerine karar verdi.