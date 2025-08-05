Hayvanseverleri ürperten teklif

'ONLARI NAZİKÇE UYUTACAĞIZ' DEDİLER

Danimarka'daki Aalborg Hayvanat Bahçesi, evcil hayvan bağışı için Instagram'dan duyuru yaptı. Sergiledikleri vahşi hayvanları beslemekte zorluk çektiklerini söyleyen yöneticiler, halkın tavuk, tavşan, at gibi evcil hayvanlarını kendilerine bağışlamalarını, bunların eğitimli personel tarafından 'nazikçe uyutulacağını' ve ardından hayvanat bahçesindeki canlılara yiyecek olarak verileceğini belirtti. Açıklama tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Konu hakkında fikirlerini sorduğumuz ünlüler de tepkilerini ilginç şekilde ortaya koydu.



TUĞBA ÖZERK

VAHŞET!

"İstenen şey vahşet! Gelişmişlik; güçlü olanın haklı olduğu değil, haklı olanın korunduğu bir sistem inşa etmekle ilgilidir. Bu tür uygulamalar, gelişmiş bir toplumun vicdan testinde sınıfta kaldığını gösterir!"



İLKİN TÜFEKÇİ

ACIMASIZLIK!

"Tabiatın içindeki sistem ayrı bir şey, talep edilen şey ise bir canı beslemek için diğer candan feragat etme çağrısı. Son derece acımasız bir talep olarak değerlendiriyorum. Korkunç bir fikir!"



SELEN GÖRGÜZEL

BENCE MANTIKLI

"insanlar için her gün milyonlarca hayvan kesilirken, yırtıcılar için evcil hayvan bağışına tepki göstermek çelişkili bir duyarlılık olur! Hayvanlar acı çekmeden nazikçe uyutulursa sorun yok, bu ekolojik döngü açısından mantıklı sayılır."



ÖZGÜR ÖZGÜLGÜN

GEREKLİ DEĞİL

"Yırtıcı hayvanları doğaya bıraksınlar, onlar başlarının çaresine bakarlar… Hayvanat bahçeleri çok gerekli değil, kapatılsalar da olur!"



DİDEM UZEL

ÇOK SEVİMSİZ

"Böyle bir çağrı gerçekten çok sevimsiz. Hayvanlar konusunda insanların bu kadar hassaslaştığı bir çağda böyle bir haber kötü hissettirdi bana!"