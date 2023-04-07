Hem sorusuyla hem de verdiği yanıtlarıyla Nihat Hatipoğlu’nu güldürdü

Muhammed ise 'Yok hocam ya, istemiyorum' diyerek verdiği yanıtla hem şaşırttı, hem de herkesi güldürdü. Daha sonra Muhammed 'Polis olurum deyince Hatipoğlu, ama polislerin küpe takması yasak bu durumda ne yapacaksın?' dedi. Muhammed ise "ben böyleyim hocam ya, küpe takma isteğimden vazgeçemem diyerek herkesi güldürdü." Hatipoğlu, Muhammed'i vazgeçiremeyeceğini anlayarak ona şu teklifte bulundu, '20 yıl sonra yeniden görüşelim, eğer ben de hala yaşıyor olursam bu soruyu bana yeniden sor' dedi.