Her kadın mutlu ve huzurlu yaşasın

Derya Uluğ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahne aldı. Uluğ "Bütün kadınların günü kutlu olsun. Buradan elde edilecek bağış depremzede kız çocuklarının eğitiminde kullanılacak, o yüzden benim için ayrı bir değeri var" dedi. Uluğ yaşadığı taciz olayı ile ilgili de "Adli süreç var. Çok konuşmak istemediğim bir durum, üzücü olaylar. Son yıllarda birçok kadın sanatçının yaşadığı şeyler. Ben de yaşamış oldum. İnşallah bir daha yaşamayız. Hiçbir kadın yaşamasın. Her kadın her yerde mutlu ve huzurlu yaşasın" dedi.