Her şey gençlerin eğitimi için

NİL Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), kuruluşunun 10. yıl dönümünü düzenlenen güzel bir geceyle kutlandı. Gençlerin eğitimine destek olmayı misyon edinen NEYAD, gecede gerçekleştirilen açık artırma ile ünlü sanatçıların özel eserlerini konuklarla buluşturdu. Açık artırmadan elde edilen tüm gelir, burs fonuna aktarılmak üzere vakfa bağışlandı. Geceye diplomasi, akademi, sanat ve iş dünyasından çok sayıda seçkin isim katıldı. Konuklar arasında Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu, eski milletvekili Halide İncekara, Prof. Dr. Gökalp Öner, Kadın Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, sanatçılar Eda Erdoğan, Emine Bayraktar, cemiyetten Sibel Vatandost, Meltem Demir, Hanife Akdağ, Şükriye Topaloğlu, Banu Yüksel, Nur Yaman Karadeniz, Nermin Öztürk, Duygu Öztaş gibi isimler ve NEYAD yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Gecede yapılan açık artırmalardan elde edilen tüm gelir, NEYAD'ın gençlere eğitim bursu sağlama hedefine yöneltildi.