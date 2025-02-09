Hollywood yıldızı Demi Moore, aksiyon yıldızı eski eşi Bruce Willis hakkında konuştu. Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Willis, demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı.62 yaşındaki Moore, Variety'ye verdiği röportajda Willis'i her hafta ziyaret ettiğini söyledi. Willis'in hayatının önemli bir parçası olduğunu belirten Moore, şöyle konuştu: "Her zaman bir aile olacağız, sadece farklı bir biçimde. Umarım herkes başkaları için de farklı şeyler yapmanın bir yolu olduğunu görebilir. Boşandıktan sonra da hayat devam ediyor. Sevgiyle birlikte, ebeveynlik yapmanın bir yolu var."Geçtiğimiz aralık ayında bir TV kanalına konuk olan Moore, Willis'in sağlık durumu hakkında "Durumu göz önünde bulundurulduğunda şu anda stabil" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu sözlerine şöyle devam etmişti: "Bu durumla başa çıkan herkesin, bu hastalıkla mücadele eden kişilerle aynı noktada buluşması önemli. Açıkçası zor bir durum ve kimsenin başına gelmesini istemem. Ortada büyük bir kayıp var."