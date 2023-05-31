‘Herkesi mutlu etmek çok zor’

Rapçı Sefo, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Sefo, gazetecilerin, "Şöhrete alışabildiniz mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "İki yıl oldu. Zorlandığım durumlar var tabii. Zaman zaman psikolojik olarak etkileniyorum. Onu da düzeltmeye çalışıyorum. Destek alıyorum, çok faydasını gördüm. Herkesi mutlu etmek zor. Konsere bir kalabalık geliyor ve sahnede şarkıyı söylerken 'O adam mutlu mu?' diye düşünüyor olmak beni yoruyor. O anlamda biraz yoruluyor olabilirim ama gülü seven dikenine katlanır."