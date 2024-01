‘Herkesin görsel eğitime ihtiyacı var’

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında ressam Gülseren Südor'u ağırladı. Resim yapmaya nasıl başladığından ve resim tutkusundan bahseden Südor, "Her zaman resim yapar gibi insanları gözlemlerdim. Hocamız; her şeye çok dikkatli bakın, hafızanıza yapıştırın ve resmini yapın demişti. Akademide Tıp Fakültesi kazanmıştım ama kapısından bile geçmedim. Bir daha dünyaya gelsem yine ressam olarak dünyaya gelmek isterdim" dedi. Resmin seçmeli ders olduğuna dikkat çeken ünlü sanatçı, "Çocuklara bunu daha çok öğretmek gerekiyor. Aslında her şey resmin içinde, etrafımızda gördüğümüz her şey. Herkesin görsel bir eğitimden geçmesi gerektiğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.