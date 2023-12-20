Hesap 85 bin bahşiş 175 bin TL

12.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan Rus oligark Roman Abramoviç, son dönemde sık sık Türkiye'de boy gösteriyor. İşadamı önceki akşam Anadolu Hisarı'ndaki bir restorandaydı. İki arkadaşıyla birlikte mekana giden işadamını, Şef Ömer Ataysin ağırladı.Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat yiyen işadamı ve arkadaşları, uzun süre sohbet etti. Abramoviç, 85 bin TL hesap öderken garsonlara 175 bin lira bahşiş bıraktı. Toplamda 260 bin TL ödeyen Abramoviç, koruma ordusu eşliğinde mekandan ayrıldı.