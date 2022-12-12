‘Hevesi ve heyecanı beni etkiledi’

EnsarCantürk'ün yeni şarkısı 'Devran', dijital platformlardaki yerini aldı. Prodüktörlüğünü Aslı Hünel'in yaptığı 'Devran'ın söz ve müziği Zeynep Dalgıç'a, düzenlemesi ise Hatem Tutkuş ait. Aslı Hünel, aynı zamanda make-up sanatçısı olan Ensar Cantürk ile çalışması hakkında şunları söyledi: "O kadar heyecanlı ve hevesli söyledi ki çok etkilendim. İyi bir şarkı arıyordu. Ben de bana gelen bir şarkıyı dinlettim. 'Keşke bunu ben okusam' dedi ve harika seslendirdi. Bu mutluluk bana yeter, yeni nesilde kendine güvenen ve başarılı genç kardeşlerime desteğe her zaman hazırım."