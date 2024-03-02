Hicret belgeseli çekiliyor

Fatih Karaboğa anlatımıyla Hz. Muhammed'in Sevr Mağarası'ndan başlayarak çıktığı yolculuğun tüm zorluklarını anlatan belgesel Kutsal Yolculuk: Hicret'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Belgesel ekibi, Hz. Muhammed'in konakladığı, dinlendiği ve yürüdüğü yolları yeniden yürüyor. Karaboğa ve belgesel ekibi, yolculuğun sonuna yaklaştı. 480 km'lik yolculuğun büyük kısmını yürüyerek gerçekleştiren ekip, tüm zorlukları yerinde deneyimledi. Uzun ve titiz bir çalışma sonucunda hazırlanan projenin yapımcılığını Tuğba Tuna Bilgin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Karadağ'ın oturduğu Kutsal Yolculuk: Hicret belgeselinin anlatımını ise Fatih Karaboğa üsleniyor.