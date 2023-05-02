Hilal Altınbilek İtalyan hayranlarıyla buluşacak

Dört sezon yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'daki başarısı ile birçok ülkede izleyici kitlesi olan Hilal Altınbilek, İtalya'nın en büyük TV kanallarından Chanel 5'deki Verissimo programına davet edildi.Oyuncu, çekim sonrası hayranlarıyla bir araya gelecek. İtalyan dergisi Chi'ye de röportaj veren Altınbilek, "Dizinin farklı ülkelerde izlenmesi beni mutlu ve gururlu hissettiriyor" dedi. Oyuncu "Büyük bir aşk için savaşmaya değer mi?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Aşk çok kıymetli bir duygu. Gerçekse tabii ki savaşmaya değer."