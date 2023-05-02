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Giriş Tarihi: 3.5.2023

Hilal Altınbilek İtalyan hayranlarıyla buluşacak

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Hilal Altınbilek İtalyan hayranlarıyla buluşacak
Dört sezon yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'daki başarısı ile birçok ülkede izleyici kitlesi olan Hilal Altınbilek, İtalya'nın en büyük TV kanallarından Chanel 5'deki Verissimo programına davet edildi.



Oyuncu, çekim sonrası hayranlarıyla bir araya gelecek. İtalyan dergisi Chi'ye de röportaj veren Altınbilek, "Dizinin farklı ülkelerde izlenmesi beni mutlu ve gururlu hissettiriyor" dedi. Oyuncu "Büyük bir aşk için savaşmaya değer mi?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Aşk çok kıymetli bir duygu. Gerçekse tabii ki savaşmaya değer."
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Hilal Altınbilek İtalyan hayranlarıyla buluşacak
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