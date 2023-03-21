‘Hocalıkta da devrim yapmak istıyorum’

Milli takımın eski yıldızları ve Türk futbolunun iki başarılı ismi Arda Turan ve Burak Yılmaz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yılmaz, deprem felaketi hakkında "Çok çok üzgünüz. Somut olarak bir şey yapamıyorum yurt dışında olduğum için ama Hollanda'da 100 milyon Euro civarında para toplandı. Bugün Arda'yı gördüm özlemişim, moral oldu bana da" dedi. Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük için çalışmalarına başlayan Turan ise şunları söyledi: "Ben doğru yerde doğru zamanda başlayacağım hocalık için, en iyi şartlar sağlandıktan sonra. Hayallerim çok büyük. Futbolculuğum da olduğu gibi hocalıkta da bir devrim yapmak istiyorum." Yılmaz ise "Arda ne yaparsa en iyisini yapacaktır. Bu işin mutfağından, kendi tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Ben de eğitim alıyorum. Biz sıfırdan geldik bu günlere. Yavaş yavaş emin adımlar ile ilerliyoruz" diyerek arkadaşını destekledi.