Hülya Koçyiğit, tiyatro emekçilerinin gününü kutladı

Türk Tiyatrosu'na büyük emekler veren, dünyada sayılı kadın Hamlet'lerden olan usta oyuncu Ayla Algan, Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar'a konuk oldu. Koçyiğit, "Tiyatroya gönül veren, emek veren, hoş görü ve sevgiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş tüm tiyatro emekçilerimizin bu özel gününü kutluyorum" diyerek günün önemine dikkat çekerken, Ayla Algan da tiyatronun kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söyleyerek, "Tiyatromuz için kadınların sahnede yer almasının önünü açan Mustafa Kemal Atatürk gibi Muhsin Ertuğrul çok kıymetlidir, önemli katkılar vermiştir" dedi.