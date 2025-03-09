Hz. Ali’nin nefes kesen hayatı

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında Hz. Ali'nin hayatına yolculuk yapıldı. Resullullah'a çocuk yaşta iman eden ve Efendimizin kızı ile evlenen Hz. Ali'nin komutanlığı, güçlü bir savaşçı oluşu, Efendimiz için canını feda edecek kadar sevmesi anlatıldı.

ALİ'Yİ GÖRDÜM'Ü SESLENDİRDİ

Yahya Deniz ve Ruhi Birkalir de konuk oldu. Yahya Deniz cura çalarak 'Ali'yi Gördüm' isimli parçayı seslendirdi. Ruhi Birkalir da saz çalarak 'Can Kurban Muhammed Mustafa' ilahisini seslendirdi. O anlarda duygu dolu anlar yaşadı.