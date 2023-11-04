İki dev, Efes Kültür Yolu’nda buluştu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin, 10. durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali'nde dün iki dev isim bir araya geldi. İkili Yeşilçam filmlerini aratmayan eski model beyaz bir limuzinle İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na getirildi. İzmir halkı söyleşi için uzun kuyruklar oluşturdu. İki usta oyuncu etkinlik sonrasında sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. İkili birlikte dans etmeyi de ihmal etmedi.