İki stardan örnek davranış: AFAD’a 1’er milyon

Arka arkaya yaşanan iki yıkıcı depremle sarsılan 10 ilimize yardım yağıyor. Kimi alışveriş merkezlerine koşup kazak, bot, mont alıp gönderiyor, kimi elindeki parayı depremzedelere ulaştırmak için çabalıyor.Ancak yardımlarını afet bölgesine koordineli bir şekilde ulaştırmak isteyenler AFAD'a (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) bağış yapmayı tercih ediyor. Hülya Avşar'ın ardından AFAD'a bağış yapan ünlüler kervanına iki isim daha katıldı. Tarkan ve Bülent Ersoy AFAD'a birer milyon lira bağışladı.