İlanı söktü cezayı yedi

Oyuncu Deniz Özde Sürmeli, 8 yıldır Ankara'da anaokulu işletiyordu. 34 yaşındaki oyuncunun okul olarak işlettiği villanın mülk sahibi N.K., kiraya zam yapmak istedi. İkili zam oranında anlaştı.Ancak bir süre sonra N.K. bir kez daha artış isteyince taraflar anlaşamadı. Mülk sahibi de villayı satılığa çıkardı. İddiaya göre emlakçıların binanın üzerine astığı satılık ilanı sekiz defa söküldü.BU gelişme üzerine mülk sahibi, ünlü oyuncudan şikayetçi olup "Villayı almak için gelenlere binayı kötüledi. 8 kez ilanı yırtıp attı" dedi. Savcılığın yaptığı incelemede güvenlik kameralarından ilanı söken kişinin Sürmeli olduğu tespit edildi.Mahkeme, karar duruşmasında Sürmeli'ye 1.240 lira adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.