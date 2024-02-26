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Giriş Tarihi: 27.2.2024

İlanı söktü cezayı yedi

Oyuncu ve manken Deniz Özde Sürmeli, Ankara’da işlettiği anaokulunun mülk sahibi ile mahkemelik oldu. Mülk sahibinin, “İşyerine astığım satılık ilanını defalarca söktü” diye şikayetçi olduğu Sürmeli, ‘mala zarar verme’ suçundan 1.240 lira adli para cezasına çarptırıldı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
İlanı söktü cezayı yedi
KİRA ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI
Oyuncu Deniz Özde Sürmeli, 8 yıldır Ankara'da anaokulu işletiyordu. 34 yaşındaki oyuncunun okul olarak işlettiği villanın mülk sahibi N.K., kiraya zam yapmak istedi. İkili zam oranında anlaştı.



Ancak bir süre sonra N.K. bir kez daha artış isteyince taraflar anlaşamadı. Mülk sahibi de villayı satılığa çıkardı. İddiaya göre emlakçıların binanın üzerine astığı satılık ilanı sekiz defa söküldü.




'ALICILARA MÜLKÜ KÖTÜLEDİ'
BU gelişme üzerine mülk sahibi, ünlü oyuncudan şikayetçi olup "Villayı almak için gelenlere binayı kötüledi. 8 kez ilanı yırtıp attı" dedi. Savcılığın yaptığı incelemede güvenlik kameralarından ilanı söken kişinin Sürmeli olduğu tespit edildi.




Mahkeme, karar duruşmasında Sürmeli'ye 1.240 lira adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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İlanı söktü cezayı yedi
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