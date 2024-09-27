‘İlk defa süper kahraman oldum’

OYUNCU Özgü Namal, yüzü olduğu temizlik maddesinin tanıtımında gazetecilerle buluştu. Aysel Aydın ve Nazlı Malatyalı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Namal, şunları söyledi: "Canlandırdığım karakter, ürünün verdiği mesajlar ve vadettikleri ile ortaya çok güzel bir iş çıktığını düşünüyorum. Süper Kahraman Özgü olarak şimdiye kadar hiç oynamadığım bir karakterle ekranlara geldim. Çekimler benim için çok keyifli geçti... Ve filmi ilk defa görünce dedim ki, işte tam da bu, biz birlikte tam olarak bunu yapmak istemiştik... Ses getiren bir iş yaptığımızı düşünüyorum."