‘İlk görüşte aşk diye bır şey yok’

Yunan müziğinin sevilen ismi Fedon, önceki akşam Bodrum'da sahne aldı. Sanatçı sevenlerinin karşısına dillere pelesenk olmuş şarkısı 'Aşığınım' ile çıktı. Ardından seyircisine "Ben artık aşkın olmadığına karar verdim, ilk görüşte aşk diye bir şey yok, ilk görüşte beğenirsin, kaşını gözünü, bakışını, gülüşünü beğenirsin, sonra alışırsın, her şey yolundaysa seversin. Şimdi soruyorum size özellikle beyler buna itirazı olan var mı?" diye seslendi. Konuklar coşku ile alkışlayarak sanatçıya destek oldu. Programın ilerleyen saatlerinde Fedon, izleyenler arasında bulunan Rubato grubunun solisti Özer Arkun'u sahneye davet etti, ikili birlikte 'Kaç Kadeh Kırıldı Sarhoş Gönlümde' ve 'İtirazım Var' şarkılarını söyledi.