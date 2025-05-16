Oyuncu Elit Andaç Çam ilk kez bir animasyon projesinde yer aldı. Türkiye'nin ilk yetişkin animasyon dizisinde yer aldığı için mutlu olduğunu söyleyen oyuncu "İlk kez seslendirme yapıyorum. Çok heyecanlıyım, bu projenin animasyon alanında Türkiye'de yeni bir kapı açacağına inanıyorum" dedi. Projede yer alan Veda Yurtsever ise şunları söyledi: "Dublajda duygu örtüşmüyorsa izleyemiyorum. Animasyonda birini değil, kendinizi konuşuyorsunuz. Sizin üzerinize resimler bindiriliyor. Bu yüzden animasyon seslendirmenin oyunculuktan çok da farklı olmadığını düşünüyorum."