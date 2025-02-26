İlk sevgilim işitme engelliydi

Şarkıcı Burak Kut, önceki akşam Çocuk Eğitim Derneği'nin işitme engelli çocukların gelişimlerini desteklemek için sahnedeydi. Kut, "Bu bir gönül işi. Ben de biraz olsun katkıda bulunuyorsam ne mutlu bana. Bu çocuklarımızın adına, ben de kendi payıma teşekkür ederim. Bu gece bir itirafta bulunayım. 17-18 yaşlarında bir kız arkadaşım vardı. İlk başta uzaktan bakışıyorduk. Sonra anladım ki sağır ve dilsizmiş. Sürdürebildiğimiz kadar bu ilişkiye devam ettik. Aylarca işaret diliyle iletişim kurmaya çalıştık" dedi. Geceden elde edilen gelirle 100 işitme engelli çocuğun ve ailelerinin bir yıl ihtiyaç duyduğu eğitim masrafları karşılanacak.