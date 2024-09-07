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Giriş Tarihi: 8.9.2024

İnsana yatırım yapıyor

İnsana yatırım yapıyor
Oyuncu Tugay Mercan, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazeteciler ile projeleri ve çalışma hayatı üzerine sohbet eden Tugay Mercan, ardından sevgilisi Deniz Baydar ile evlilik soruları karşısında, "İlişkimiz çok güzel gidiyor, uzun zamandır birlikteyiz zaten. O benim arkadaşım, sevgilim her şeyim yani. Zamanı gelirse evlilik de olabilir tabii, niye olmasın?" dedi. Tugay Mercan, "Yatırım yapar mısınız?" sorusuna ise, "Ben insana yatırım yaparım. Hep işe yaramıştır" diye yanıt verdi.
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İnsana yatırım yapıyor
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