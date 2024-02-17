İnsanları hep neşelendirmek isterim

Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, klarnet virtüözü ve akademisyen Serkan Çağrı'yı konuk etti. Çağrı, doğduğu ailenin ve doğduğu çevrenin müzikle olan bağına etkilerini şu sözlerle açıkladı: "Keşan'da doğdum, çevremdeki ve ailemdeki müzisyenleri görerek büyüdüm. Kendini sanatla ifade eden Balkan kültürünün zenginliği içinde büyümek bir şans. Hayatın hüzünlü tarafından hep kaçtım. Ben insanları neşelendirmek isterim. Adeta doğal bir zenginlik. Keşan'ın içerisinde benim doğmam ve benim içimde Keşan'ın olması çok mutluluk verici. Babam benim asker olmamı istiyordu, müzisyen olmamı istemedi. Bu mesleğin şartlarının zorluğunu biliyordu. Babam benden klarneti sakladıkça ben daha çok sarıldım galiba. Ben çocukken iletişim şekli bugün olduğu gibi olmadığı için hava kararınca eve girmemiz gerektiğini, geç yatmamamız gerektiğini ve bir şey elde etmek için çok çalışmamız gerektiğini bilirdik."