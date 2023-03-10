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Giriş Tarihi: 10.3.2023 11:46 Son Güncelleme: 10.3.2023 11:48

Irmak Arıcı: Sinirlerim çok bozuluyor, dayanılmaz bir noktaya geldi!

Irmak Arıcı, Sabah TV’de Senem Aydın’ın konuğu oldu. Sosyal medyada yediği linçlerden bahseden şarkıcı, “Orada ne yaparsan yap seni takdir etmeyecek bir kesim var. Dolayısıyla kendini kabullendirme çabası içinde olmak çok yorucu geliyor. İstediklerini düşünsünler. Ben kendimi biliyorum. Sonuçta trafikte tacize uğrayan bir kadın var, öncesinde bunu defalarca dile getirdim. Adli süreci başlattığım için çok konuşmam doğru değil. Umuyorum ki adalet yerini bulur” açıklamasını yaptı.

Irmak Arıcı: Sinirlerim çok bozuluyor, dayanılmaz bir noktaya geldi!

"Beni sevmeyenler umurumda değil"
Samimiyetini hep koruduğunu söyleyen Arıcı, "İçimden geçeni söylerim. Kimi beni hiç sevmiyor, çok sert ve gıcık buluyor. Hiç umurumda değiller. Ben de onları sevmiyorum" dedi.

"Instagram'a hikaye koymakla olmuyor"
Aslında veteriner hekim olan şarkıcı, "Sokak hayvanlarına yönelik şiddeti nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Sinirlerim çok bozuluyor, artık dayanılmaz bir noktaya geldi. Sosyal medya paylaşımları yetmiyor, harekete geçmeliyiz. Ben şahsen bunu göz önünde yapmıyorum. Veteriner hekim olmamla alakalı kendimce bir meslek ahlak anlayışım var. Ama sanatçı dostlarım ya da sektörden olmayan kişilerle toplumsal duyarlılıkla ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. Bu sadece Instagram'a hikaye koyup, 'Ne yaptınız?' demekle olacak iş değil."

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Irmak Arıcı: Sinirlerim çok bozuluyor, dayanılmaz bir noktaya geldi!
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