Irmak Arıcı: Sinirlerim çok bozuluyor, dayanılmaz bir noktaya geldi!

"Beni sevmeyenler umurumda değil"

Samimiyetini hep koruduğunu söyleyen Arıcı, "İçimden geçeni söylerim. Kimi beni hiç sevmiyor, çok sert ve gıcık buluyor. Hiç umurumda değiller. Ben de onları sevmiyorum" dedi.

"Instagram'a hikaye koymakla olmuyor"

Aslında veteriner hekim olan şarkıcı, "Sokak hayvanlarına yönelik şiddeti nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Sinirlerim çok bozuluyor, artık dayanılmaz bir noktaya geldi. Sosyal medya paylaşımları yetmiyor, harekete geçmeliyiz. Ben şahsen bunu göz önünde yapmıyorum. Veteriner hekim olmamla alakalı kendimce bir meslek ahlak anlayışım var. Ama sanatçı dostlarım ya da sektörden olmayan kişilerle toplumsal duyarlılıkla ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. Bu sadece Instagram'a hikaye koyup, 'Ne yaptınız?' demekle olacak iş değil."