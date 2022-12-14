‘İsim düşünmek için çok erken’

Aslı Enver önceki gece 'Sırça' adlı tiyatro oyununun çıkışında objektiflere poz verdi. Enver, "Oyunumuz harika gidiyor. Seyirci çok severek izliyor. Biletlerimiz hemen tükeniyor" diye konuştu. Enver, hamile olduğu için ani bir karar alarak Berkin Gökbudak ile evlendiği iddialarına "Konuşmak istemiyorum. Benim için de çok yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim. Konuşmaya çekiniyorum şu an" dedi. Enver, bebeğe isim düşünmek için çok erken olduğunu da sözlerine ekledi. Aslı Enver'e eşinin izlemeye gelemediği için çiçek yolladığı öğrenildi.