İskoç müzikleri ve lezzetleriyle yıl sonu balosu

BCCT – Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası, St. Andrew İskoç Balosu'nu bu yıl da İstanbul'da görkemli bir atmosferde gerçekleştirdi. Yıllar içinde İstanbul'da gelenekselleşen baloda, BCCT Başkanı Chris Gaunt OBE ev sahipliğinde, diplomatik temsilciler, iş dünyasından ve cemiyet hayatından seçkin konuklar bir araya geldi. İskoç kültürünün köklü mirasını yansıtan St. Andrew Balosu, dünyanın pek çok ülkesinde yılın son aylarında kutlanan önemli bir gelenek olarak biliniyor. İstanbul'daki etkinlikte, gayda müziğinin büyüleyici tınılarıyla karşılanan misafirler, özgün İskoç kostümleriyle geceye renk kattı. Akşam yemeğinde İskoçların geleneksel lezzeti Haggis ikram edildi; ardından sahne alan Niso Kaston Orkestrası eşliğinde konuklar, İskoç danslarından örnekler sergiledi.