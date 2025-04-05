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Giriş Tarihi: 6.4.2025

İstanbul bir ajan filmine daha ev sahipliği yaptı

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
İstanbul bir ajan filmine daha ev sahipliği yaptı
Queen grubunun solisti Freddie Mercury'yi canlandırdığı Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla Oscar ödülü kazanan dünyaca ünlü oyuncu Rami Malek'in yeni filmi 11 Nisan'da ülkemizde gösterime giriyor. Öldürülen eşinin intikamını almaya çalışan bir CIA kriptografının aksiyon dolu mücadelesini anlatan Amatör isimli filmin çekimleri İstanbul'da yapılmıştı. Filmin yayınlanan fragmanında Galata Köprüsü, Tarihi Yarımada, Sultanahmet ve Ayasofya görülüyor. Alışılmışın dışında sarı sıcak renkler yerine gri tonlarda verilen İstanbul görüntüleri sosyal medyada pek çok yorum aldı. Filmin afişinde de İstanbul'da çekilen sahneler kullanıldı. Afişe Rami Malek'in arkasında Sultanahmet Camii silüeti görülüyor.
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İstanbul bir ajan filmine daha ev sahipliği yaptı
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