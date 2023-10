‘İstanbul konserimi Filistinlilere adıyorum’

5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında konser vermek için İstanbul'a gelen Emel Mathlouthi, soruları yanıtladı. Tunuslu sanatçı, Filistin'de yaşanan olaylardan ötürü üzüntüsünü dile getirerek, "Yarınki konser Filistin'e adanacak. Çünkü Filistin 75 yıldır baskı altında. Geçen yaz oradaydım ve Filistinlilere konser verdim. Şu an Filistinlilerin kendi vatanlarında onurlu ve özgür bir şekilde yaşama hakkı olduğunu tüm dünyaya anlatmamız gerekiyor" dedi. Türkiye'deki konserlerinin kendisi için her zaman çok özel olduğunu vurgulayan şarkıcı, "Türk dinleyicileri, müziğe başladığımdan bu yana bana her zaman sahip çıktı. Buraya gelmek benim için sıradan bir ziyaretten daha fazlası, evime gelmiş gibi hissediyorum" diye konuştu.