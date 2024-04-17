İşte Dilara G.’nin hikayesi

Dilara G., evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu bir göçmen ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı, bir de Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi. Ünlü olmak için çabalayan ve bu sırada birçok ünlü isim ile ilişki yaşayan anneleri, 4 kardeşi bir köye bıraktı... Aileye para gönderip maddi yardım sözü verdi.Adile Şen isimli köylü kadın, çocuklara baktığı sırada anne İstanbul'da bir suça karışıp cezaevine girdi. Bu sırada çocuklar hastalanınca bakıcı validen yardım istedi, 4 kardeş çocuk esirgeme yurduna alındı. O zaman 2 yaşında olan Dilara bir süre Kemer'de yurt hayatı yaşadıktan sonra Antalyalı bir aile tarafından evlat edinildi. Onlarla mutlu bir yaşam sürdü ve muhasebeci oldu.10 yıl önce ise sosyal medyada şimdi bile çok mutlu olduğunu ilan ettiği eşi ile tanıştı. Esnaf olan hayatının aşkı ile 6 yıl önce evlendi. Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına aldı. Dündar'ın babası olduğu iddiasını ise uzun yıllar önce öğrendi. Annesi 21 yaşındayken o dönem 45 yaşında olduğu hesaplanan Dündar ile tanışmış ve kendisi dünyaya gelmiş. Bunu kendisine hem annesi hem de annesinin yakınları anlattı.Dilara evlatlık verildiği aile ile mutlu olduğu için uzun yıllar Dündar ile görüşmeyi düşünmedi ama onu uzaktan takip etti. Ta ki ikiz kardeşleriyle buluşup onların babaları Metin Akpınar'ı bulduklarını söylemesi, Dilara'nın da babasıyla iletişime geçme isteğini tetikledi. 2022'de babasıyla irtibat kurmaya karar verdi. Görüşme girişimi geri çevrilince Aile Mahkemesi'ne başvurdu, Dündar'ın babası olduğunun tespitini istedi.Dilara G.'nin yakın çevresine, Uğur Dündar'ın babası olduğunu çok uzun yıllar önce öğrendiği fakat bunu basınla paylaşmadığını anlattığı öğrenildi. İstese basına çıkıp her türlü olayı gündem yapabileceğini söyleyen Dilara, sadece dava açarak hukuki yollarla hakkını aramayı tercih ettiğini anlattı. Annesine ulaşmak istediğini belirten Dilara G., annesinin ortaya çıkması durumunda her şeyin çözüleceğini düşünüyor. Anne Suphiye Orancı'nın Almanya'da yaşadığı, bir Alman ile evlenip 2 çocuk daha yaptığı biliniyor. Bu arada Dilara'nın elinde annesine ilişkin bir de adres bulunuyor.