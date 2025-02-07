Haberler Günaydın Haberleri İşte Ferdi Baba’nın bağışladığı mallar
Giriş Tarihi: 8.2.2025

İşte Ferdi Baba’nın bağışladığı mallar

Ferdi Tayfur’un TSK, eğitim ve sağlık kuruluşlarına bağışladığı mallar ortaya çıktı. 3 milyar liralık servetin yüzde 10’u vakıflara bağışlandı

TUBA KALÇIK TUBA KALÇIK
İşte Ferdi Baba’nın bağışladığı mallar

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının üzerinden bir ay geçtikten sonra vasiyeti ortaya çıkmıştı. Tayfur'un yeğeninin açıkladığı vasiyetinde mallarının yüzde 10'unu vakıflara bağışladığı belirtilmişti. Ferdi Baba'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne; Bolu ve Mudurnu'da bulunan 4 dükkanını, LÖSEV'e Yalova'daki 8 lüks villasını, Darüşşafaka'ya ise Marmaris'te yer alan 2 villa ve İstanbul'daki bir dükkanını bağışladığı öğrenildi.

TSK
BOLU MUDURNU'DA 4 DÜKKAN

LÖSEV
YALOVA'DA 8 LÜKS VİLLA

DARÜŞŞAFAKA
MARMARİS'TE 2 VİLLA
İSTANBUL'DA 1 DÜKKAN

ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Ferdi Baba’nın bağışladığı mallar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA