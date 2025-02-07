İşte Ferdi Baba’nın bağışladığı mallar

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının üzerinden bir ay geçtikten sonra vasiyeti ortaya çıkmıştı. Tayfur'un yeğeninin açıkladığı vasiyetinde mallarının yüzde 10'unu vakıflara bağışladığı belirtilmişti. Ferdi Baba'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne; Bolu ve Mudurnu'da bulunan 4 dükkanını, LÖSEV'e Yalova'daki 8 lüks villasını, Darüşşafaka'ya ise Marmaris'te yer alan 2 villa ve İstanbul'daki bir dükkanını bağışladığı öğrenildi.

TSK

BOLU MUDURNU'DA 4 DÜKKAN

LÖSEV

YALOVA'DA 8 LÜKS VİLLA

DARÜŞŞAFAKA

MARMARİS'TE 2 VİLLA

İSTANBUL'DA 1 DÜKKAN