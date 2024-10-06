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Giriş Tarihi: 7.10.2024

İstiklal Caddesi ve AKM’de metrelerce kuyruk oluştu

İstiklal Caddesi ve AKM’de metrelerce kuyruk oluştu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali, büyük ilgiyle devam ediyor. 'Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven' sergisi, Andy Warhol'un 'Warhol'un Dünyası-Pop Art'in İkonu' sergisi ve Refik Anadol'un yeni projesi 'Yeryüzü Rüyaları: Anadolu' başta olmak üzere birçok sergiye, konsere ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapan AKM'de dün erken saatlerden itibaren kuyruklar oluştu. 'Frida Kahlo'nun Günlükleri' sergisi de büyük ilgi gördü.
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İstiklal Caddesi ve AKM’de metrelerce kuyruk oluştu
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