İstiklal Caddesi ve AKM’de metrelerce kuyruk oluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı İstanbul Kültür Yolu Festivali, büyük ilgiyle devam ediyor. 'Pablo Picasso - Resimden Seramiğe Bir Serüven' sergisi, Andy Warhol'un 'Warhol'un Dünyası-Pop Art'in İkonu' sergisi ve Refik Anadol'un yeni projesi 'Yeryüzü Rüyaları: Anadolu' başta olmak üzere birçok sergiye, konsere ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapan AKM'de dün erken saatlerden itibaren kuyruklar oluştu. 'Frida Kahlo'nun Günlükleri' sergisi de büyük ilgi gördü.