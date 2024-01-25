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Giriş Tarihi: 26.1.2024

‘İsveç sıkıcı, insanlar robot gibi. Türkiye daha güzel’

‘İsveç sıkıcı, insanlar robot gibi. Türkiye daha güzel’
Yaklaşık iki yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen İsveçli genç kız sosyal medyada gündem oldu. Güzelliğinin yanı sıra düzgün Türkçesiyle de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken 'Nicolegheibi' kullanıcı isimli kız, 'Türkiye'ye neden yerleştin?' sorusuna şu cevabı verdi. "Ben macera seviyorum. İsveç gerçekten çok sıkıcı bir yer. Hiçbir şey olmuyor. Hava da çok soğuk, insanlar da. Robot gibi yaşıyorsun orada. Ben Alanya'da yaşıyorum ve hava çok sıcak. Dağlar var, deniz var, her şey var. Dışarı çıktığında eğlenceli bir şeyler var. Türkler için İsveç cazip gelebilir ama benim için Türkiye daha güzel"
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‘İsveç sıkıcı, insanlar robot gibi. Türkiye daha güzel’
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