‘İyi ki o kötü günleri yaşadık’

Bensu Soral, Nişantaşı'nda görüntülendi. Soral, projelerde çok sık yer almamasıyla ilgili, "Hep öyleydim. İş bittikten sonra 1-2 sene dinleniyorum. Hayatı kaçırmak istemiyorum. Yine aynısını yaptım. Setteyken sadece uyumaya vaktiniz oluyor. Çok bayıldığım iş olursa çalışırım. Projeleri okuyorum" dedi. Yedi yıldır Hakan Baş'la evli olan oyuncu, "Bir dönem eşinizle problem yaşamıştınız" diyen muhabirlere, şöyle karşılık verdi: "Çıkan haberler uzun sürdü. Aramızın kötü olduğu kısa bir an vardı. Haberler uzadı. Her evlilikte olabilecek şeylerdi. Belki de iyi ki yaşadık, şimdi kıymetimizi daha çok biliyoruz. Beraber güzel vakit geçiriyorsanız ilişki neden bitsin?"